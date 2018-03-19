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Альянс Меркель прокомментировал победу Путина на выборах президента РФ
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Альянс Меркель прокомментировал победу Путина на выборах президента РФ 

Аргументы и Факты 3 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Правящий альянс партий ХДС/ХСС, возглавляемый канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что президент РФ Владимир Путин должен воспользоваться своим переизбранием для налаживания отношений с западными странами.
Об этом заявил вице-глава фракции альянса Йоханн аДавид Вадепул, передает агентство dpa. По его словам, прежде всего это означает, что Москва должна «прекратить нарушение международных правил».
Вадепул также отметил, что при улучшении отношений Германия готова поддержать РФ в структурной и экономической модернизации.
В воскресенье состоялись выборы президента России. По последним данным ЦИК, Путин набрал 76,67% голосов избирателей. Мировые лидеры уже начали поздравлять его с победой.
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