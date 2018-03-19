Альянс Меркель прокомментировал победу Путина на выборах президента РФ

Об этом заявил вице-глава фракции альянса Йоханн аДавид Вадепул, передает агентство dpa . По его словам, прежде всего это означает, что Москва должна «прекратить нарушение международных правил».

Вадепул также отметил, что при улучшении отношений Германия готова поддержать РФ в структурной и экономической модернизации.

В воскресенье состоялись выборы президента России. По последним данным ЦИК, Путин набрал 76,67% голосов избирателей. Мировые лидеры уже начали поздравлять его с победой.