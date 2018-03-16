В Крыму обвинили Украину в желании спрятать грязную политику

Срыв в Женеве в Совете ООН российского выступления о фактах нарушений прав человека в Крыму парламентарии полуострова объясняют желанием государства Украина утаить от мировой общественности свои нечистоплотные методы по отношению к крымчанам и России . Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель

— Украина нарушает не только права крымчан, но и пытается нарушать права европейцев, — сказал Гемпель RT. — Они после каждого прибытия делегаций выражают протест, возбуждают уголовные дела против граждан Европы, посетивших Крым. Тем самым они стараются спрятать концы в воду, чтобы международная общественность не увидела, насколько грязно Украина ведет политику по отношению к России и в частности по отношению к крымчанам.

Как считает депутат, нарушения Украиной прав человека настолько очевидны, что признаются всеми иностранными делегациями, которые регулярно приезжают в Крым и самостоятельно изучают последствия многочисленных блокад.

— Была блокада энергетическая, водная, а также продуктовая, — напомнил Гемпель. — Любой здравомыслящий человек поймет, что Украина нарушает права крымчан. У нас была делегация депутатов трех земельных парламентов Германии от партии «Альтернатива для Германии», которая публично осудила действия украинской стороны.