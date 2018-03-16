Ещё
В Крыму обвинили Украину в желании спрятать грязную политику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму обвинили Украину в желании спрятать грязную политику 

Российская Газета 11 часов назад
Фото: Российская Газета
Срыв в Женеве в Совете ООН российского выступления о фактах нарушений прав человека в Крыму парламентарии полуострова объясняют желанием государства Украина утаить от мировой общественности свои нечистоплотные методы по отношению к крымчанам и России. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
— Украина нарушает не только права крымчан, но и пытается нарушать права европейцев, — сказал Гемпель RT. — Они после каждого прибытия делегаций выражают протест, возбуждают уголовные дела против граждан Европы, посетивших Крым. Тем самым они стараются спрятать концы в воду, чтобы международная общественность не увидела, насколько грязно Украина ведет политику по отношению к России и в частности по отношению к крымчанам.
Как считает депутат, нарушения Украиной прав человека настолько очевидны, что признаются всеми иностранными делегациями, которые регулярно приезжают в Крым и самостоятельно изучают последствия многочисленных блокад.
— Была блокада энергетическая, водная, а также продуктовая, — напомнил Гемпель. — Любой здравомыслящий человек поймет, что Украина нарушает права крымчан. У нас была делегация депутатов трех земельных парламентов Германии от партии «Альтернатива для Германии», которая публично осудила действия украинской стороны.
Заседание Совета по правам человека ООН, на котором должны были придать огласки нарушения прав жителей Крыма, сорвано якобы из-за якобы забастовки персонала отделения ООН в Женеве. Но накануне бастущие были замечены с членами украинской делегации в ресторане.
Российская Газета: последние новости
В ООН сорвано российское выступление о нарушении прав крымчан Украиной Песков назвал шокирующим заявление британского МИД о Путине Песков: Чем больше людей воспользуются правом голоса, тем лучше
 Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля554
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки103
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина105
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»406
Порошенко предложили заткнуться в ответ135
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение