Число доверенных лиц Явлинского увеличилось

Кара-Мурза и Балабанов вошли в число доверенных лиц Явлинского

"Центральная избирательная комиссия РФ постановляет зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Григория Алексеевича Явлинского в количестве 74 человек", — указано в постановлении ЦИК, принятом на заседании во вторник. Их фамилии содержатся в списке из 74 человек, зарегистрированных во вторник Центризбиркомом в качестве доверенных лиц кандидата от "Яблока"

Таким образом, общее число доверенных лиц Явлинского с учетом зарегистрированных во вторник составляет к настоящему моменту 456 человек.

Согласно закону, кандидат в президенты России вправе назначить до 600 доверенных лиц.