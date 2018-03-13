Ещё
Жириновский пожаловался на чиновников в регионах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

Жириновский рассказал, как чиновники в регионах мешают его агитации 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский в ходе дебатов рассказал о том, что чиновники в регионах мешают работать активистам его штаба.
"Красноярский край — нападение на штаб, разбиты окна. Владимирская область — глава администрации поселка звонит и говорит, что власти поселка не желают видеть агитационные мероприятия. Кемерово, Кузбасс — запрещают раздачу литературы, угроза увольнения. Улан-Удэ, Мурманск, Архангельск — отказ в проведении митингов, Нижневартовск — изымают всю литературу из машины у активистов. Это недопустимо — и так по всей стране. Что происходит? На местах самодуры-чиновники это учиняют. Москва, Кремль таких указаний не дает", — сказал Жириновский в ходе дебатов на "России 1".
Позднее в ЛДПР сообщили РИА Новости, что по каждому эпизоду направлены жалобы в ЦИК.
"Уже направлены жалобы. По каждому случаю мы сразу же направляем жалобу в ЦИК", — сообщили в пресс-службе партии.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
РИА Новости: последние новости
Мнение: британские политики отравлены ядом "Дурачок". Это, увы, неизлечимо Лавров подтвердил высылку британских дипломатов из России Британия не сообщала России о смерти Глушкова, заявил Лавров
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская «подложила свинью» Собчак293
Пока вы спали: «Нежданчик» от России280
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле210
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1284
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение