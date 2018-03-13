В НАТО отреагировали на дело Скрипаля

«Меня сильно беспокоит, что химические вещества до сих пор используются для того, чтобы нанести вред. Тот, кто сделал это, должен быть привлечен к ответственности за свои действия», — привел постпред Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон слова Узюмджу в своем Twitter. Также во вторник генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмед Узюмджу осудил применение химических веществ против Скрипаля и его дочери.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в британском Солсбери российским боевым нервно-паралитическим отравляющим веществом «Новичок». Она также сказала, что Россия , скорее всего, ответственна за отравление Скрипаля.

Напомним, 66-летний Скрипаль, его 33-летняя дочь Юлия и еще 10 человек были отравлены нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери в Великобритании 4 марта. Скрипаль и его дочь находятся в коме.