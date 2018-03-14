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Россия ответила Мэй на угрозу провести кибератаки
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Россия ответила на угрозу Лондона провести кибератаки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Российское посольство в Лондоне направило официальный запрос в МИД Великобритании с просьбой объяснить угрозы осуществления кибератаки против России. Об этом сказано в Twitter представительства России.
«Посольство официально запросило у МИД Великобритании объяснения относительно угроз осуществить кибератаку, звучавших в парламенте и в СМИ. Россия очень серьезно относится к нарушениям в сфере кибербезопасности», — сказано в заявлении. При этом, как заявил пресс-секретарь посольства, о кибератаках «решение может быть принято уже завтра на заседании Совета национальной безопасности». «Призываем британскую сторону ещё раз взвесить последствия подобного безответственного решения», — заявил представитель посольства.
Ранее газета Times сообщила, что правительство Великобритании рассматривает возможность секретной кибератаки против России в ответ на отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По сведениям издания, британское Минобороны и Центр правительственной связи страны ускоряет разработку совместной вредоносной киберпрограммы.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от России до вечера 13 марта предоставить объяснения о возможной причастности к смерти Скрипаля. Мэй пригрозила серьезными мерами, если условия ультиматума не будут выполнены. МИД России назвал заявление главы британского премьера «цирковым шоу» и настаивает на непричастности России к отравлению Скрипаля.
4 марта Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. Британские власти заявили, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. В настоящее время оба находятся в больнице в критическом состоянии. Бывший полковник ГРУ получил убежище в Соединенном Королевстве после обмена разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году.
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