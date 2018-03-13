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Россия отказалась отвечать на ультиматум Лондона
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Россия отказалась отвечать на ультиматум Лондона по «делу Скрипаля» 

Газета.Ru 2 часа назад
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с «делом Скрипаля», передает «Интерфакс».
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«Прежде чем ставить ультиматумы — отчитаться перед британским правительством за 24 часа, лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву, в данном случае конвенции по запрещению химического оружия», — сказал Лавров.
Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что в течение двух дней ждет от России объяснений по делу отравления Скрипаля.
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