Более 80 иностранных наблюдателей ожидаются на выборах президента РФ в Подмосковье

Наблюдателями за ходом выборов на территории Московской области в том числе станут свыше 80 человек из 30 стран мира, сообщила в четверг на пресс-конференции в РИАМО председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова

«На территории Подмосковья будет более 80 иностранных наблюдателей для краткосрочного наблюдения. Это 30 стран, четыре международных организации. Заявились 60 долгосрочных наблюдателей, которые входят в миссию ОБСЕ из 25 стран. Они привлекают более 400 наблюдателей. Широкий аспект наблюдения будет, наблюдателей предоставляет Общественная палата », — сказала Коновалова.

Она добавила, что также ожидаются представители миссий СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Их количество в Московской области пока не известно.

Ранее Коновалова отметила, что более 20 тыс. наблюдателей ожидаются на избирательных участках в Подмосковье 18 марта. К выборам президента страны на территории Московской области образовано 4239 избирательных участков, в том числе 75 избирательных участков образованы в местах временного пребывания.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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