Рекордное число наблюдателей примет участие в выборах

Мы не ожидали, что будет столько активных граждан, добровольцев. Это большая армия. Люди хотят формировать власть. Меняется гражданское общество, — заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов.

Валерий Фадеев пояснил, что активные граждане не состоят в политических организациях. Наблюдатели прошли необходимый инструктаж и добровольно решили следить за выборами.