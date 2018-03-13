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Рекордное число наблюдателей примет участие в выборах
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Рекордное количество наблюдателей примет участие в выборах президента РФ 

360tv.ru 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев заявил, что за ходом выборов президента России будут следить более 140 тысяч наблюдателей, что станет абсолютным рекордом. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».
Валерий Фадеев пояснил, что активные граждане не состоят в политических организациях. Наблюдатели прошли необходимый инструктаж и добровольно решили следить за выборами.
Мы не ожидали, что будет столько активных граждан, добровольцев. Это большая армия. Люди хотят формировать власть. Меняется гражданское общество, — заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов.
Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.
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