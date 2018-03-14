Ещё
Власти Грузии намерены развивать конструктивные отношения с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Грузии намерены развивать конструктивные отношения с Россией 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 14 мар — РИА Новости. Власти Грузии намерены продолжать конструктивные отношения с Россией, заявил глава грузинского МИД Михаил Джанелидзе по итогам правительственного заседания в среду.
"Мы спокойно должны продолжить нашу политику мирного урегулирования конфликта, эта политика безальтернативна. Для этого мы должны найти все пути и сделать все соответствующие шаги, чтобы сохранить стабильность, наш внешнеполитический курс, наш суверенитет", — заявил министр.
По словам министра, Грузия будет продолжать мирную политику.
"Надеемся, что конструктивностью со стороны России мы сможем найти пути мирного урегулирования конфликта", — добавил Джанелидзе.
Ранее премьер Грузии Георгий Квирикашвили призвал Россию наладить отношения. В понедельник МИД РФ сообщил, что Россия приветствует это заявление. В ведомстве отметили, что Москва заинтересована в оздоровлении отношений с Тбилиси.
Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ в августе 2008 года в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако коалиция «Грузинская мечта», пришедшая к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвала одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. Эта же политическая сила одержала победу на парламентских выборах в 2016 году.
РИА Новости: последние новости
Мнение: британские политики отравлены ядом "Дурачок". Это, увы, неизлечимо Лавров подтвердил высылку британских дипломатов из России Британия не сообщала России о смерти Глушкова, заявил Лавров
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле265
Поклонская «подложила свинью» Собчак320
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям37
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1272
Пока вы спали: «Нежданчик» от России268
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение