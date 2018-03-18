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Володин проголосовал на выборах президента
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Володин проголосовал на выборах президента 

ТАСС 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал в воскресенье на выборах президента РФ на избирательном участке №75 в центре Москвы, передает корреспондент ТАСС с места событий.
"Как ваше настроение?" — поинтересовался председатель нижней палаты парламента у членов избирательной комиссии, получая бюллетень для голосования. "Отлично!" — ответили ему.
Проголосовав, Володин приветствовал генерального директора "Аэрофлота" Виталия Савельева, который пришел отдать свой голос на этом же избирательном участке.
В России 18 марта проходят выборы президента.
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