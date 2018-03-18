Володин проголосовал на выборах президента 

ТАСС: последние новости

ЦИК: Путин лидирует на выборах президента РФ с 71,97% после обработки 21,33% протоколов

ЦИК: Путин набирает 72,15% голосов в Москве, 75,78% в Санкт-Петербурге

Избирком Крыма: мнение Франции о непризнании выборов в регионе не будет иметь значения