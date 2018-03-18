МЧС: Чрезвычайных ситуаций на избирательных участках в Подмосковье не происходило

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ. «Представители Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечили пожарную безопасность на избирательных участках. Чрезвычайных ситуаций и происшествий не произошло», — говорится в сообщении. Всего для обеспечения пожарной безопасности на избирательных участках в Подмосковье были задействованы 19 тыс. 724 человека и 3 тыс. 762 единиц техники, в том числе от МЧС России 3 тыс. 450 человек и 505 единиц техники. Выборы президента прошли в России 18 марта 2018 г. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.