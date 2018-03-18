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МЧС: Чрезвычайных ситуаций на избирательных участках в Подмосковье не происходило
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МЧС: Чрезвычайных ситуаций на избирательных участках в Подмосковье не происходило 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва24
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
«Представители Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечили пожарную безопасность на избирательных участках. Чрезвычайных ситуаций и происшествий не произошло», — говорится в сообщении.
Всего для обеспечения пожарной безопасности на избирательных участках в Подмосковье были задействованы 19 тыс. 724 человека и 3 тыс. 762 единиц техники, в том числе от МЧС России 3 тыс. 450 человек и 505 единиц техники.
Выборы президента прошли в России 18 марта 2018 г. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.
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