Ещё
Делегация из Финляндии прибыла в Крым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Делегация из Финляндии прибыла в Крым выстраивать «мост мира и дружбы» 

РИА Новости 13 марта 2018
Делегация из Финляндии прибыла в Крым для налаживания культурных связей, сообщила РИА Новости председатель партии "Женский диалог" Елена Семерикова, которая помогала в организации визита.
"В Крым приехали около 10 человек. В состав делегации вошли представители Русско-финской ассоциации дружбы между Россией и Финляндией, а также известный правозащитник Йохан Бекман. Основная цель визита — выстраивание моста дружбы между нашими странами, между Хельсинки и республикой Крым, налаживание культурных связей", — сказала Семерикова.
По ее словам, делегация намерена обсудить ряд совместных культурных и туристических проектов, в том числе открытие финского культурного центра в Крыму и прямого авиасообщения, пообщаться с простыми крымчанами, а также посетить знаковые места на полуострове, среди которых строящийся мост через Керченский пролив.
"Мы этот мост совместно назвали мостом мира и дружбы между народами", — подчеркнула Семерикова.
По ее словам, делегация примет участие в праздничных мероприятиях по случаю четвертой годовщины воссоединения с Россией.
Визит делегации из Финляндии продлится до 20 марта.
РИА Новости: последние новости
Посол России пообещал оказать "мощнейшее давление" на Лондон Путин рассказал, как должен увеличиваться доход врачей Лондон ничего не передавал в ОЗХО по делу Скрипаля, заявила Захарова
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму274
Группа «Пикник» разбилась в ДТП23
Умер Александр Павловский9
Мясорубка в Гудаури62
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина113
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение