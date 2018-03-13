Делегация из Финляндии прибыла в Крым

"Мы этот мост совместно назвали мостом мира и дружбы между народами", — подчеркнула Семерикова.

По ее словам, делегация намерена обсудить ряд совместных культурных и туристических проектов, в том числе открытие финского культурного центра в Крыму и прямого авиасообщения, пообщаться с простыми крымчанами, а также посетить знаковые места на полуострове, среди которых строящийся мост через Керченский пролив.