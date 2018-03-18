Проголосовавших на выборах в Крыму наградили медалью

Жители Севастополя , проголосовавшие на выборах президента России, получают специальную медаль.

По данным kp.ru, медали вручили гражданам, принимавшим участие в референдуме 2014 года. Речь идет о специальном нагрудном знаке «Участник референдума 2014 года».

Радиостанция «Говорит Москва» уточняет, что медали выдаются только тем участникам референдума, которые проголосовали на выборах.