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Захарова рассказала о заклинании Терезы Мэй
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В Великобритании придумали «заклинание» против РФ 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что якобы за инцидентом с отравлением Сергея Скрипаля «с большей долей вероятности» стоит Россия.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила фразу премьер-министра Великобритании Терезы Мэй «Highly Likely Russia» с заклинанием против России.
«#HighlyLiklyRussia. Ну какой пиарщик такое придумает! Только уровня Терезы Мэй. ХайлиЛайклиРаша — есть такое заклинание», — отметила Захарова на своей странице в Facebook.
Речь идет об обвинениях Мэй в адрес России относительно отравления экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в центре британского города Солсбери. Ранее Мэй заявила, что якобы за инцидентом «с большей долей вероятности» стоит Россия.
Ранее сообщалось, в МИД РФ назвали заявление премьера Великобритании Терезы Мэй по расследованию отравления Скрипаля «шоу в британском парламенте».
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