Захарова рассказала о заклинании Терезы Мэй

В Великобритании придумали «заклинание» против РФ

«#HighlyLiklyRussia. Ну какой пиарщик такое придумает! Только уровня Терезы Мэй. ХайлиЛайклиРаша — есть такое заклинание», — отметила Захарова на своей странице в Facebook. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила фразу премьер-министра Великобритании Терезы Мэй «Highly Likely Russia» с заклинанием против России.

Речь идет об обвинениях Мэй в адрес России относительно отравления экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в центре британского города Солсбери. Ранее Мэй заявила, что якобы за инцидентом «с большей долей вероятности» стоит Россия.