В Совфеде ответили на слова Хейли о готовности США к новым ударам в Сирии

Так он прокомментировал недавние слова постоянного представителя США при ООН Никки Хейли . Она выступила с предупреждением в адрес "любой страны, которая хочет навязать свою волю путем химических атак и невыносимых страданий", заявив, что США "по-прежнему готовы действовать" в Сирии . Она также напомнила об ударе по сирийской авиабазе после химатаки в Хан-Шейхуне.

"Но у России есть вера в то дело, которое мы проводим в Сирии, не просто вера, а чёткое подкрепление большей части мирового сообщества, — отметил он. — Со стороны России продолжается дипломатическая работа, достаточно серьёзная. Я надеюсь, что в скором времени результат придёт". Серебренников назвал слова Хейли " лживыми выпадами", к которым, по его словам, Москва уже привыкла.

По его словам, США и раньше обвиняли другие страны в применении химического оружия, и правда в этом случае на стороне России, которая должна "спокойно продолжать свою работу".