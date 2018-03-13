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Посольство РФ запросило у Лондона объяснений из-за угрозы кибератакой
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Посольство РФ запросило у Лондона объяснений из-за угрозы кибератакой 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: 360tv.ru
ЛОНДОН, 13 мар — РИА Новости, Мария Табак. Российское посольство в Лондоне направило официальный запрос в МИД Великобритании с просьбой объяснить угрозы осуществления кибератаки против России.
Ранее газета Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском кабинете министров сообщила, что правительство Великобритании может рассмотреть возможность проведения секретной кибератаки против России в качестве ответной меры на инцидент с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем в Солсбери.
"Посольство официально запросило у МИД Великобритании объяснения относительно угроз осуществить кибератаку, звучавших в парламенте и в СМИ. Россия очень серьезно относится к нарушениям в сфере кибербезопасности", — сообщило посольство в Twitter.
В понедельник премьер Британии Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку Скрипаля «с высокой степенью вероятности» причастно российское государство. Она дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении России «более серьезные меры», чем раньше. В среду состоится заседание британского совета по нацбезопасности по «делу Скрипаля», после чего Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.
В МИД России назвали заявление Мэй по Скрипалю «цирковым шоу» и началом очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. При этом глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Лондон не представил ни одного доказательства или официального запроса в связи с этим делом. Ранее в понедельник российский президент Владимир Путин посоветовал британцам разобраться с отравлением Скрипаля на месте, перед тем как обсуждать инцидент с Россией.
Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.
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