Пакистан и Иран будут сотрудничать в борьбе с терроризмом — главы МИД

Исламабад , 13 марта / Синьхуа / — Министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф в понедельник провел переговоры с прибывшим с визитом главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Стороны выразили озабоченность ситуацией с безопасностью в Афганистане и заявили о необходимости совместно противодействовать транснациональным террористическим организациям.

В заявлении МИД Пакистана сообщается, что стороны обменялись мнениями по региональной и международной ситуации с безопасностью, выразив озабоченность присутствием экстремистской группировки «Исламское государство» /ИГ/ в Афганистане, которая представляет угрозу для региональной безопасности. Пакистан и Иран также подчеркнули необходимость укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Стороны осудили терроризм в любых формах и заявили, что поддерживают политическое урегулирование внутреннего конфликта в Афганистане для обеспечения прочного мира и стабильности в этой стране и регионе в целом. —0—