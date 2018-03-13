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Пакистан и Иран будут сотрудничать в борьбе с терроризмом — главы МИД
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Пакистан и Иран будут сотрудничать в борьбе с терроризмом — главы МИД 

ИА Синьхуа 13 марта 2018
Исламабад, 13 марта /Синьхуа/ — Министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф в понедельник провел переговоры с прибывшим с визитом главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Стороны выразили озабоченность ситуацией с безопасностью в Афганистане и заявили о необходимости совместно противодействовать транснациональным террористическим организациям.
В заявлении МИД Пакистана сообщается, что стороны обменялись мнениями по региональной и международной ситуации с безопасностью, выразив озабоченность присутствием экстремистской группировки «Исламское государство» /ИГ/ в Афганистане, которая представляет угрозу для региональной безопасности. Пакистан и Иран также подчеркнули необходимость укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом.
Стороны осудили терроризм в любых формах и заявили, что поддерживают политическое урегулирование внутреннего конфликта в Афганистане для обеспечения прочного мира и стабильности в этой стране и регионе в целом. —0—
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