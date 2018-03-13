РФ ответила на обвинение по делу Скрипаля

Доказательств причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери нет. Об этом заявили в посольстве России в США.
«Сегодня вброшен очередной фейк-ньюс о якобы российском следе в трагических событиях в Великобритании. Когда же здесь научатся сначала проверять факты, а потом осуждать? На сегодняшний день нет ни одного доказательства правоты британских, а теперь и американских властей», — приводит РИА Новости заявление посольства.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о «высокой вероятности» причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. В МИД России назвали выступление Мэй «цирковым шоу в британском парламенте».
Позднее Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что отравление Скрипаля «явно идёт из России».