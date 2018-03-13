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Собчак сочла Крым «огромной проблемой»
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Собчак сочла Крым «огромной проблемой» 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что хотела поехать в Крым не для агитации, а с гуманитарной миссией.
Во время дебатов на Первом канале она подчеркнула, что «не собиралась агитировать в Крыму». По словам Собчак, к ней «поступают тысячи обращений от крымских татар, от людей, которые потеряли там собственность», передает РИА «Новости».
Она также добавила, что считает Крым «огромной проблемой»,
«Еще моим детям предстоит ее решать, крымскую проблему, из-за которой у нас сегодня и санкции и все беды, и огромное количество проблем со всем миром. Это большая проблема», — заявила Собчак.
Напомним, кандидат в президенты России Ксения Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым. При этом ранее Собчак обещала не проводить агитацию в Крыму, утверждая, что полуостров якобы «присоединен к России незаконно». Однако в конце февраля в регионе все же появилась предвыборная агитация кандидата.
Кроме того, Собчак предложила направлять НДФЛ в федеральный бюджет, а НДС и налог на прибыль — в региональный. Собчак призвала дать больше самостоятельности и полномочий регионам, выступила «за отмену федеральных округов».
Кандидат в президенты Максим Сурайкин рассказал во время дебатов, что ездил в Киев поддержать коммунистов, которые сейчас фактически находятся в подполье. По его словам, это «была очень опасная поездка», так как его «должны были там арестовать».
«Господин Шевченко прекрасно знает, что я последовательный сторонник воссоединения Крыма с Россией, в моей программе прямо записано, что первым этапом восстановления СССР будет признание ЛНР и ДНР», — заявил он, добавив, что также посетил Одессу.
«Там также поддержать коммунистов, которые сейчас находятся под давлением этого фашистского режима, но нам уже сказали, что к утру нас просто арестуют», — рассказал он.
В ходе дебатов на Первом канале представитель Павла Грудинина Максим Шевченко раскритиковал Сурайкина за визит в Киев.
Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский предложил простить регионам «все долги». Он заявил, что «нигде в мире нет деления внутри страны по национальному признаку».
Выборы президента пройдут уже в это воскресенье 18 марта. На пост президента претендуют действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), а также Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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