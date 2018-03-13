Собчак сочла Крым «огромной проблемой»

Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что хотела поехать в Крым не для агитации, а с гуманитарной миссией.

Во время дебатов на Первом канале она подчеркнула, что «не собиралась агитировать в Крыму». По словам Собчак, к ней «поступают тысячи обращений от крымских татар, от людей, которые потеряли там собственность», передает РИА «Новости»

«Еще моим детям предстоит ее решать, крымскую проблему, из-за которой у нас сегодня и санкции и все беды, и огромное количество проблем со всем миром. Это большая проблема», — заявила Собчак. Она также добавила, что считает Крым «огромной проблемой»,

Напомним, кандидат в президенты России Ксения Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым. При этом ранее Собчак обещала не проводить агитацию в Крыму, утверждая, что полуостров якобы «присоединен к России незаконно». Однако в конце февраля в регионе все же появилась предвыборная агитация кандидата.

Кроме того, Собчак предложила направлять НДФЛ в федеральный бюджет, а НДС и налог на прибыль — в региональный. Собчак призвала дать больше самостоятельности и полномочий регионам, выступила «за отмену федеральных округов».

«Господин Шевченко прекрасно знает, что я последовательный сторонник воссоединения Крыма с Россией, в моей программе прямо записано, что первым этапом восстановления СССР будет признание ЛНР и ДНР», — заявил он, добавив, что также посетил Одессу. «Там также поддержать коммунистов, которые сейчас находятся под давлением этого фашистского режима, но нам уже сказали, что к утру нас просто арестуют», — рассказал он. Кандидат в президенты Максим Сурайкин рассказал во время дебатов, что ездил в Киев поддержать коммунистов , которые сейчас фактически находятся в подполье. По его словам, это «была очень опасная поездка», так как его «должны были там арестовать».

В ходе дебатов на Первом канале представитель Павла Грудинина Максим Шевченко раскритиковал Сурайкина за визит в Киев.