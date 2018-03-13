Собчак рассказала, зачем хотела поехать в Крым

Кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак заявила во время дебатов на Первом канале , что хотела поехать в Крым с гуманитарной миссией, а не для проведения агитации.

"Это ложь. Я не собираюсь там вести агитацию, я никогда не собиралась. Я уже сделала несколько заявлений, говоря о том, что я хочу поехать туда с гуманитарной миссией. Друзья, не слушайте ложь, пожалуйста. Я не собиралась агитировать в Крыму, но ко мне поступают тысячи обращений от крымских татар, от людей, которые потеряли там собственность, и я собиралась поехать в Крым с гуманитарной миссией", — сказала Собчак в эфире Первого канала. Во вторник темой дебатов стало развитие регионов.

"Да, я считаю, что это — огромная проблема и еще моим детям предстоит ее решать, крымскую проблему, из-за которой у нас сегодня и санкции и все беды, и огромное количество проблем со всем миром. Это большая проблема", — полагает кандидат в президенты РФ. Она также добавила, что считает Крым "огромной проблемой".

Собчак уже попала в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле 2014 года.