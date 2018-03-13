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Опросы по выборам замолчат до понедельника
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Опросы по выборам замолчат до понедельника 

360tv.ru 13 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Во вторник, 13 марта, вступает в силу запрет на публикацию результатов опросов общественного мнения по поводу результатов президентских выборов. Об этом сообщил «Интерфакс».
Статья 47 Федерального закона «О выборах президента Российской Федерации» запрещает обнародование подобной информации за пять дней до голосования, а также в день проведения выборов.
К нарушившим с 13 по 19 марта запрет на публикацию будет применено наказание в виде административной ответственности, соответственно статье 5,5 КоАП РФ.
Президентские выборы в РФ пройдут в воскресенье, 18 марта. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Результаты проведенного голосования станут известны в течение 10 дней с момента его завершения. Избранный кандидат возглавит правительство сроком на шесть лет. В ряде зарубежных городов избиратели приняли участие в досрочных выборах.
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