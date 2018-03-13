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Россия готова к расследованию инцидента со Скрипалем
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Россия готова к расследованию инцидента со Скрипалем 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: © AP Photo / Matt Dunham
Россия готова к расследованию инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и призывает Великобританию предоставить образцы вещества, на которое ссылается британское следствие, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Это (предоставление вещества — ред.) не факультативное, а обязательное требование по конвенции (о запрещении химического оружия). Мы к такому расследованию готовы, нам бояться и скрывать нечего", — заявил Небензя на заседании СБ ООН.
"Если полученные разъяснения будут сочтены недостаточными, можно будет обратиться за содействием к руководящим органам ОЗХО. Это единственный цивилизованный вариант урегулирования вопроса. Раз уж нас абсолютно безосновательно обвинили в несоблюдении конвенции, другого пути просто нет. Без плотного диалога специалистов различного профиля здесь не обойтись", — добавил Небензя.
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