Россия готова к расследованию инцидента со Скрипалем 

Россия готова к расследованию инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и призывает Великобританию предоставить образцы вещества, на которое ссылается британское следствие, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Это (предоставление вещества — ред.) не факультативное, а обязательное требование по конвенции (о запрещении химического оружия). Мы к такому расследованию готовы, нам бояться и скрывать нечего", — заявил Небензя на заседании СБ ООН.
"Если полученные разъяснения будут сочтены недостаточными, можно будет обратиться за содействием к руководящим органам ОЗХО. Это единственный цивилизованный вариант урегулирования вопроса. Раз уж нас абсолютно безосновательно обвинили в несоблюдении конвенции, другого пути просто нет. Без плотного диалога специалистов различного профиля здесь не обойтись", — добавил Небензя.