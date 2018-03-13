Британия пригрозила лишить RT лицензии

Reuters: британский медиарегулятор допустил лишение RT лицензии из-за дела Скрипаля

Британский медиарегулятор Ofcom допустил возможность лишения российской телекомпании RT лицензии на вещание в стране, если власти Великобритании придут к выводу, что за отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери стояла Россия. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Ofcom.

"После заявления премьер-министра в Палате общин вчера Ofcom заявил, что он рассмотрит последствия для лицензии RT на вещание после дальнейших заявлений премьер-министра", — сказано в документе.

"Мы обратились сегодня в [компанию] ANO TV Novosti, которая является держателем лицензии на вещание на территории Соединенного Королевства RT, которая финансируется из бюджета Российской Федерации. В этом письме пояснялось, что если следственные органы Великобритании установят случай неправомерного применения силы российским государством против Соединенного Королевства, то мы будем считать уместным, согласно нашим текущим обязанностями, убедиться в том, что работа RT соответствует существующим стандартам", — заявляют в Ofcom.

"В письме, направленном RT, говорится, что мы проведем независимую оценку соответствия стандартам в ускоренном порядке, и мы письменно известим RT в скором времени, изложив подробности проводимой нами процедуры", — отмечает регулятор.

Депутаты Палаты общин британского парламента в конце декабря обсудили тему предполагаемого вмешательства России в политические и общественные процессы в Соединенном Королевстве. В середине декабря британский медиарегулятор Ofcom начал проверку программы "Шоу Алекса Салмонда" (Alex Salmond Show), которая с ноября выходит в британском эфире телеканала RT. Причиной для разбирательства стала жалоба, поступившая после выхода в эфир первого выпуска программы, ведущим которой является бывший первый министр Шотландии Алекс Сэлмонд.

Министерство юстиции США в середине декабря зарегистрировало в качестве иностранного агента американскую частную компанию RTTV America, которая ранее сотрудничала с американским филиалом RT. В ноябре компания T&R Productions, LLC (T&R), обслуживающая американское отделение RT, была зарегистрирована как иностранный агент в США.