Запрет на публикацию опросов и прогнозов по выборам-2018 вступил в силу по всей РФ 

Сегодня в России вступает в силу запрет на публикацию результатов социологических опросов, прогнозов и исследований, связанных с предстоящими 18 марта выборами президента. Организации СМИ в течение пяти дней, предшествующих дню голосования, а также в сам день голосования не вправе публиковать результаты таких опросов. В сам день выборов нельзя обнародовать данные об итогах голосования и результатах выборов до их окончания на всей территории России. Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек.