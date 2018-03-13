Пресса США манипулирует словами Путина

Американская пресса манипулирует словами Путина

Журналистка американского телеканала NBC Мегин Келли упивается минутой славы — она активно раздает интервью о том, как брала интервью у Владимира Путина . «Я хорошенько его припечатала», делится впечатлениями Келли — и тем самым открыто признается в манипуляции в подаче слов российского лидера. Какие приемы использовались для такой манипуляции и как восприняли интервью Путина американцы?

Политологи в понедельник бурно обсуждали интервью, которое Владимир Путин дал американскому телеканалу NBC. Беседа российского лидера и американской журналистки Мегин Келли состоялась еще 1-2 марта. Однако телеканал показал ее только в минувшие выходные, то есть спустя более чем 10 дней.

«Я хотела сказать вам, что хорошенько его припечатала по поводу вмешательства в выборы, так что вы увидите, как он будет увиливать. Представляете, я даже задала ему вопрос о всей этой теме с позированием без рубашки!» — с гордостью сообщила Келли. Остается только неясным, в чем заключалась такая уж храбрость спросить про фотографии без рубашки. После первого интервью минувшим летом ведущая NBC Мегин Келли подверглась упрекам за то, что была излишне мягка к российскому лидеру. Поэтому на этот раз она, видимо, старалась уколоть, как ей казалось, Путина в угол неприятными фактами. Келли даже не постеснялась дать уже сама «интервью про интервью» другому телеканалу — MSNBC, перевод которого в понедельник опубликовал сайт RT.

В эфире чужого канала Келли похвасталась, что смогла «прижать собеседника к стенке неприятными фактами». Свой разговор с хозяином Кремля она обрисовала как поединок «двух горилл».

Наблюдатели действительно увидели в диалоге аналогию с поединком двух животных, но совершенно других. Как отметил колумнист Георгий Бовт , выступая на радио BFM , на самом деле это не блондинка Келли загоняла Путина в угол, как ей казалось, а, скорее, Путин играл с ней, как кошка с мышкой. Только блондинка этого не заметила.

Надо отметить, что на самом деле полностью беседу с Путиным американцы вообще не увидели. Вместо интервью Келли выпустила в эфир лишь нарезку кратких фрагментов с огромными подводками, с закадровым текстом. Суть закадровых комментариев сводилась к тому, что зрителя заранее настраивали перед каждым отрывком, подсказывали зрителю готовое мнение. Даже в самих фрагментах Келли постоянно перебивает Путина или время от времени заглушает его голос закадровым текстом. Вряд ли такая подача стандартам американской прессы, которая так любит поучать своим канонам журналистов других стран.

«Да, выступления Владимира Путина, транслируемые в США, впечатляют американского зрителя. Но это впечатление достаточно негативное. Он не рассматривается как человек, дружелюбно настроенный по отношению к Соединенным Штатам, поэтому его не видят в позитивном свете», — отметил американский эксперт. Замглавы Центра американских интересов, бывший замминистра обороны США Дов Закхейм сказал газете ВЗГЛЯД , что ему не попадались опросы, отражающие, какое внимание уделили выступлению Владимира Путина американцы, однако выразил уверенность, что эти заявления в любом случае увидели много людей.

Политолог Дэвид Саттер тоже не думает, что Путину удалось переубедить хотя бы часть американской аудитории. «Американцы далеки от мира Путина. Они просто смотрят, что Путин скажет на ту или иную тему — по поводу американских выборов, например. Его слова особенно никого не убеждают. Американцы считают, что Путин человек из недемократической системы, который манипулирует общественным мнением с использованием СМИ», — сказал Саттер газете ВЗГЛЯД.

Другие американские эксперты полагают, что часть аудитории Путину перетянуть на свою сторону удалось. Правда, речь идет не об элите, а о рядовых американцах. Как написал по этому поводу в «Известиях» политолог, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский , Путин приводил «четкие и ясные контраргументы к стандартным антироссийским обвинениям», вел себя почти как учитель в школе.

«Идет тотальная демонизация как России, так и Путина. Поэтому технология дробления интервью применяется для того, чтобы помешать разрушению того образа абсолютного зла, которая создается американской прессой последние годы. Такая нарезка интервью как раз помогает добиться этой цели. Уже не видно цельного образа интервьюируемого и можно как-то поменять акценты, разбить логику. Это очень удобная и совершенно стандартная практика», — отметил Колобков в беседе с газетой ВЗГЛЯД. Профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Колобков считает, что интервью с Путиным поставило под удар саму Келли По словам Колобкова, любой, кто сейчас или общается с российским ТВ, или едет в Россию на съемки, может быть обвинен в русофилии или в недостаточном патриотизме. И все это прекрасно понимают. «Сейчас такой разгул антироссийской истерии, что это все может разрушить карьеру», — отмечает эксперт.

Собеседник находит в действиях Келли и позитивную сторону — «она едет в Россию и берет интервью у Путина, а это уже поступок. „Вы сейчас не можете вслух сказать: я согласен с Путиным. Можно лишь сказать „послушайте, какой он плохой, — и вот что он говорит“. Это способ, когда хотя бы косвенно можно что-то донести из тезисов Путина до аудитории“, — пояснил эксперт.

Коробков считает, что слова Путина все же воздействуют на простых американцев, а не на элиту. „Путин весьма популярен на юге и среднем западе. Ему импонируют. У него образ решительного человека. У него на самом деле очень высокие рейтинги среди американского среднего класса“, — напомнил эксперт.