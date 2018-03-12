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США похвастались «защитой» других стран от России
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США похвастались «защитой» других стран от России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: EPA
Центр глобального взаимодействия Госдепа противодействует приписываемому России вмешательству не только в американские выборы, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.
При этом используются «социальные сети и другие инструменты». Тиллерсон сказал, что пока эта деятельность находится на «ранних стадиях развития», передает ТАСС.
Его спросили, на что Госдеп тратит выделенные Конгрессом на «противодействие России» 120 млн долларов. Госсекретарь сказал, что часть этих денег — пока небольшие суммы — идет на ЦГВ, «чтобы укомплектовать штат и реагировать более продуманно».
Напомним, СМИ сообщали, что ведомство не стало тратить 120 млрд долларов, выделенных ему с конца 2016 года в целях противодействия иностранному вмешательству в американские выборы
Президент России Владимир Путин призвал США предоставить официальные документы по обвиняемым во «вмешательстве» россиянам.
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