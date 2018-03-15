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Лавров: Россия поможет добить террористов в Восточной Гуте
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Лавров: Россия поможет добить террористов в Восточной Гуте 

Российская Газета 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Россия будет продолжать бороться с террористами в Сирии. Как рассказал, выступая на форуме «Россия — страна возможностей», министр иностранных дел Сергей Лавров, наша страна поможет добить их в Восточной Гуте.
— Говоря о Сирии, хочу сказать, что мы будем продолжать бороться с террористами, мы добьем их, поможем добить их в Восточной Гуте, где сейчас сирийская армия проводит соответствующие операции при нашей поддержке, — цитирует РИА Новости слова Лаврова.
Он также отметил, что будут гуманитарные исключения. Он напомнил о том, что накануне Минобороны объявило о том, что те, кто хочет выйти и получить гуманитарную помощь, могут воспользоваться специальными коридорами.
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