Собчак рассказала о роли Путина в ее крещении

>> Собчак рассказала о самом сложном решении в жизни «На самом деле, я клянусь, у меня крещение в 12 лет не было каким-то запоминающимся событием. Для меня это были история, что мама за лишние три жвачки попросила меня приехать в определенное время постоять три часа в церкви (…) Там был, в том числе, Владимир Путин, но насколько говорит моя мама, он не был моим крестным отцом», — сказала Собчак.

Она также добавила, что не имеет личных контактов с действующим президентом.

«Я встречалась с ним только на печальных годовщинах [смерти] моего отца. Никакой другой связи с Владимиром Путиным у меня нет и не было», — отметила Собчак.

15 января в эфире радио « Комсомольская правда » Собчак также рассказывала, что Путин не является ее крестным отцом.

«Владимир Владимирович много лет работал с моим папой, когда тот был мэром. Но я тогда была маленькой девочкой. Мне было 7-8 лет», — говорила она.

В октябре 2017 года Собчак рассказала, что принимая решение баллотироваться в президенты, она встретилась с Путиным и сообщила ему о своем намерении.

«Он сказал, что каждый человек вправе принимать свои решения и должен за них нести ответственность», — отметила Собчак, добавив, что, как ей показалось, это решение ему не понравилось.

О намерении претендовать на высший государственный пост Собчак объявила 18 октября. Телеведущая объяснила, что попытается собой заменить отсутствующую в бюллетене графу «против всех». Действующий президент России Владимир Путин объявил о своих намерениях 6 декабря. Он участвует в качестве самовыдвиженца.

Президентские выборы пройдут в России 18 марта 2018 года.