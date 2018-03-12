Путин обсудил с главой Туркмении сотрудничество стран

Туркмении "Обсуждены ключевые вопросы повестки дня двусторонних отношений, в частности ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита главы Российского государства в Туркменистан в октябре 2017 года", — говорится в сообщении. Президенты России Владимир Путин Гурбангулы Бердымухамедов обсудили по телефону сотрудничество стран в различных сферах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Затрагивалась также тематика многостороннего взаимодействия на Каспии", — сообщает Кремль. В ходе беседы лидеры стран также отмели совместной работы для закрепления "позитивной динамики сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях".

В октябре в ходе встречи с Путиным Бердымухамедов подарил ему щенка.