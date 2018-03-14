Российско-турецкий саммит состоится 3 апреля в Анкаре. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.
"Сегодняшняя встреча будет носить подготовительный характер в преддверии проведения 3 апреля в Анкаре очередного заседания Совета сотрудничества высшего уровня", — передает его слова "Интерфакс".
В ходе встречи министры будут обсуждать вопросы урегулирования конфликта в Сирии. Лавров отметил, что благодаря усилиям России, Турции и Ирана были созданы условия для активизации политического урегулирования на основе резолюции Совбеза ООН.