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Саммит Россия — Турция пройдет в Анкаре 3 апреля
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Саммит Россия — Турция пройдет в Анкаре 3 апреля 

ТВ Центр 14 марта 2018
Фото: ТВ Центр
Российско-турецкий саммит состоится 3 апреля в Анкаре. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.
"Сегодняшняя встреча будет носить подготовительный характер в преддверии проведения 3 апреля в Анкаре очередного заседания Совета сотрудничества высшего уровня", — передает его слова "Интерфакс".
В ходе встречи министры будут обсуждать вопросы урегулирования конфликта в Сирии. Лавров отметил, что благодаря усилиям России, Турции и Ирана были созданы условия для активизации политического урегулирования на основе резолюции Совбеза ООН.
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