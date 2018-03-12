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России объявили ультиматум
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России объявили ультиматум 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: AFP 2018 / Odd Andersen
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в течение двух дней ждет от России объяснений по делу отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. По ее словам, «либо Россия напрямую ответственна за отравление, либо она позволила нервно-паралитическому газу попасть в руки третьих лиц». Об этом британский премьер заявила в ходе заседания Национального комитета безопасности, посвященного ходу расследования отравления Скрипаля и его дочери в Солсбери, передает «Газета.ру».
>> Мэй обвинила РФ в причастности к отравлению Скрипаля
По словам премьер-министра, причастность России к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля «очень вероятна».
В ходе заседания Мэй назвала вещество, которым были отравлены Скрипали. По ее словам, речь идет о нервно-паралитическом газе из семейства «Новичок», разработанном в СССР.
Британский премьер также заявила, что в связи с инцидентом в Солсбери МИД страны вызвал российского посла, и анонсировала ухудшение отношений между двумя странами.
«Наш подход к отношениям с РФ заключался в том, чтобы сотрудничать, но сохранять бдительность… В данной ситуации вопрос о поддержании обычных отношений не стоит», — говорит она.
На прошлой неделе экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, а затем помилованный, был найден в городском парке английского Солсбери вместе с дочерью Юлией в критическом состоянии под воздействием нервно-паралитического вещества. Сейчас они находятся в коме. Вместе с Сергеем Скрипалем и его дочерью воздействию газа подверглись еще 19 человек. Все они, за исключением полицейского, расследовавшего дело об отравлении, уже выписаны из больниц.
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