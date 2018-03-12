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Правительство выдвинуло в набсовет «Алросы» 12 кандидатов
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Правительство выдвинуло в набсовет «Алросы» 12 кандидатов 

ТАСС 12 марта 2018
Правительство выдвинуло в набсовет "Алросы" 12 кандидатов, включая Силуанова и Дмитриева — документ.
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