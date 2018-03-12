Жириновский и Собчак поспорили об абортах

Жириновский и Собчак поспорили о праве женщин делать аборты

"Россия стала первой страной, где легализовали аборты. Зачем мы пошли впереди всей планеты? Это ошибка", — заявил Жириновский во время дебатов на тему демографической политики на телеканале "Россия 24". Кандидат в президенты России Владимир Жириновский Ксения Собчак поспорили на предвыборных дебатах в понедельник о праве женщин делать аборты.

Собчак назвала сказанное Жириновским "чудовищными вещами" и заявила, что женщина вправе сама принимать подобные решения, чем вызвала резкие высказывания в свой адрес со стороны оппонента.

У Жириновского два сына и два внука, у Собчак годовалый сын.