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Жириновский и Собчак поспорили об абортах
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Жириновский и Собчак поспорили о праве женщин делать аборты 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты России Владимир Жириновский и Ксения Собчак поспорили на предвыборных дебатах в понедельник о праве женщин делать аборты.
"Россия стала первой страной, где легализовали аборты. Зачем мы пошли впереди всей планеты? Это ошибка", — заявил Жириновский во время дебатов на тему демографической политики на телеканале "Россия 24".
Собчак назвала сказанное Жириновским "чудовищными вещами" и заявила, что женщина вправе сама принимать подобные решения, чем вызвала резкие высказывания в свой адрес со стороны оппонента.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
У Жириновского два сына и два внука, у Собчак годовалый сын.
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