Эксперты РАСО оценили предвыборные кампании кандидатов в президенты

В исследовании приняли участие 50 политконсультантов, входящих в Комитет.

По словам специалистов, наиболее качественной является работа на региональном и федеральном уровнях доверенных лиц Владимира Путина (3,5 балла).

Как отметили респонденты, качество работы в интернете так же выше у штаба действующего главы государства. Первую строчку здесь с ним поделила Ксения Собчак. У обоих кандидатов по 3,5 балла из 5. Второе место занял Грудинин с 3 баллами.

Большинство экспертов (40%) полагают, что явка на выборах 18 марта составит более 60%. В то время как на том, что за Владимира Путина проголосуют более 60% пришедших на участки избирателей, сошлась половина опрошенных (55%).

По их мнению, наибольшие шансы на второе место имеет Павел Грудинин, следует из результатов исследования.