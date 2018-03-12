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Эксперты РАСО оценили предвыборные кампании кандидатов в президенты
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Эксперты РАСО оценили предвыборные кампании кандидатов в президенты 

РИА «ФедералПресс» 12 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В исследовании приняли участие 50 политконсультантов, входящих в Комитет.
По мнению экспертов, наиболее качественно в ходе уже состоявшихся теледебатов отработала Ксения Собчак — ей поставили 4 балла из 5. На втором месте расположился Владимир Жириновский с 3,5 баллами, а третью строчку в рейтинге с 2,5 баллами поделили Максим Сурайкин и Павел Грудинин, ранее отказавшийся продолжать участие в публичных дискуссиях.
По словам специалистов, наиболее качественной является работа на региональном и федеральном уровнях доверенных лиц Владимира Путина (3,5 балла).
Как отметили респонденты, качество работы в интернете так же выше у штаба действующего главы государства. Первую строчку здесь с ним поделила Ксения Собчак. У обоих кандидатов по 3,5 балла из 5. Второе место занял Грудинин с 3 баллами.
Большинство экспертов (40%) полагают, что явка на выборах 18 марта составит более 60%. В то время как на том, что за Владимира Путина проголосуют более 60% пришедших на участки избирателей, сошлась половина опрошенных (55%).
По их мнению, наибольшие шансы на второе место имеет Павел Грудинин, следует из результатов исследования.
«ФедералПресс» напоминает, что выборы президента России состоятся 18 марта.
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