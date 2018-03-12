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4,2 млн россиян проголосуют не по месту регистрации
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Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

ЦИК: более 4,2 млн человек изъявили желание голосовать не по месту регистрации 

ТАСС 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Более 4,2 млн россиян подали заявления о голосовании на выборах президента России 18 марта по месту пребывания, а не по месту регистрации. Об этом сообщила журналистам в понедельник председатель ЦИК Элла Памфилова.
"На сегодняшний день уже подано свыше 4 млн 250 тыс. таких заявлений", — сказала она.
Памфилова напомнила, что 12 марта завершается прием заявлений в любом территориальном или участковом избиркоме вне зависимости от места регистрации, а также в МФЦ и на портале госуслуг. С 13 марта до 14:00 17 марта заявление можно будет подать только в участковой комиссии по месту регистрации.
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