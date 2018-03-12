4,2 млн россиян проголосуют не по месту регистрации

ЦИК: более 4,2 млн человек изъявили желание голосовать не по месту регистрации

"На сегодняшний день уже подано свыше 4 млн 250 тыс. таких заявлений", — сказала она. Более 4,2 млн россиян подали заявления о голосовании на выборах президента России 18 марта по месту пребывания, а не по месту регистрации. Об этом сообщила журналистам в понедельник председатель ЦИК Элла Памфилова.

Памфилова напомнила, что 12 марта завершается прием заявлений в любом территориальном или участковом избиркоме вне зависимости от места регистрации, а также в МФЦ и на портале госуслуг. С 13 марта до 14:00 17 марта заявление можно будет подать только в участковой комиссии по месту регистрации.