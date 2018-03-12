Ещё
Собчак назвала большинство россиян «лохами»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собчак назвала большинство россиян «лохами» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак в ходе дебатов назвала «лохами» россиян, выбирающих власть в России на протяжении 18 лет.
«По поводу «лохов» и прочего. Если люди 18 лет выбирают одну и ту же власть, не понимая, к чему это все приводит, то как еще, конечно, они называются?» — заявила Собчак в эфире ТВЦ. Видео опубликовано на Youtube (упомянутое заявление с 23 минуты).
>> В Крыму ответили на слова Собчак
По ее словам, людям предлагают голосовать за «клоунов», тогда как «реального выбора» на самом деле нет. Собчак сравнила выборы с казино, в которых выигрывает «только казино».
«Не будьте лохами, которые приходят в казино в надежде выиграть золотой ключик», — добавила кандидат.
На прошлой неделе в ходе дебатов Собчак закатила истерику на Первом канале.
Выборы президента пройдут уже в это воскресенье 18 марта. На пост президента претендуют действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), а также Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин впервые прокомментировал гибель Скрипаля Путин объяснил связь между разведкой и наличием хлеба Песков отреагировал на слова Путина о «пурге»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны подробности смерти Табакова70
Путин впервые прокомментировал отравление Скрипаля247
Названа причина утилизации «Сатаны»107
Порошенко намерен взыскать с «Газпрома» «все до копейки»205
Любимые жены Олега Табакова4
Видео
Один человек выжил при крушении вертолета в Нью-Йорке
Катастрофы Войска
05:24
Путин рассекретил подвиг российского спецназовца
Армия Ближний Восток
00:58
Названа возможная причина авиакатастрофы в Непале
Происшествия
01:00
Путин впервые прокомментировал отравление Скрипаля
Политика
01:10
Собчак назвала большинство россиян «лохами»
Политика Выборы 2018
01:04
Опубликовано видео нападения на Шейнина
Другое
04:28
Стали известны подробности смерти Табакова
Шоу-бизнес
00:36
ЕС продлил санкции против РФ
В мире Экономика
04:02
Звезде сериала «Ольга» устроили травлю
Шоу-бизнес
00:46
Мат на миллионы. Озвучен гонорар Ефремова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение