Собчак назвала большинство россиян «лохами» 

«Не будьте лохами, которые приходят в казино в надежде выиграть золотой ключик», — добавила кандидат.

По ее словам, людям предлагают голосовать за «клоунов», тогда как «реального выбора» на самом деле нет. Собчак сравнила выборы с казино, в которых выигрывает «только казино».