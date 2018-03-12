Собчак назвала большинство россиян «лохами» 

Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак в ходе дебатов назвала «лохами» россиян, выбирающих власть в России на протяжении 18 лет.
«По поводу «лохов» и прочего. Если люди 18 лет выбирают одну и ту же власть, не понимая, к чему это все приводит, то как еще, конечно, они называются?» — заявила Собчак в эфире ТВЦ. Видео опубликовано на Youtube (упомянутое заявление с 23 минуты).
По ее словам, людям предлагают голосовать за «клоунов», тогда как «реального выбора» на самом деле нет. Собчак сравнила выборы с казино, в которых выигрывает «только казино».
«Не будьте лохами, которые приходят в казино в надежде выиграть золотой ключик», — добавила кандидат.
На прошлой неделе в ходе дебатов Собчак закатила истерику на Первом канале.
Выборы президента пройдут уже в это воскресенье 18 марта. На пост президента претендуют действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), а также Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).