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Путин впервые прокомментировал отравление Скрипаля
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Путин впервые высказался об отравлении Скрипаля 

Рамблер 1 час назад
Президент России посоветовал Великобритании разобраться с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля «там у себя», а затем уже обвинять Москву.
«Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать», — сказал Путин в ответ на вопрос корреспондента BBC, не несет ли Москва ответственность за инцидент со Скрипалем.
>> Стало известно, чем был отравлен Скрипаль
На прошлой неделе Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, а затем помилованный, был найден в городском парке английского Солсбери вместе с дочерью Юлией в критическом состоянии под воздействием нервно-паралитического вещества.
Сейчас они находятся в коме. Ранее британские СМИ сообщили, что премьер-министр страны Тереза Мэй готова публично обвинить Россию в покушении на убийство Сергея Скрипаля.
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