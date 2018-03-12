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Выборы президента России в Египте пройдут на четырех избирательных участках
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Выборы президента России в Египте пройдут на четырех избирательных участках 

ТАСС 12 марта 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
КАИР, 12 марта. /ТАСС/. Голосование на выборах президента России 18 марта будет организовано в Египте на четырех избирательных участках. Об этом в понедельник на брифинге в Каире заявил посол РФ в АРЕ Сергей Кирпиченко.
"15 марта выездное голосование пройдет в Шарм-эш-Шейхе, а 16 марта откроются три участка на базе посольства РФ в Каире и генконсульств в Хургаде и Александрии, — отметил дипломат. — Работать они будут с 8:00 до 20:00 по местному времени (09:00 — 21:00 мск). В настоящее время избирательные комиссии полным ходом ведут на них подготовку к голосованию, на участки уже доставлены избирательные бюллетени". По его словам, также предусмотрена доставка россиян, занятых на площадке по строительству АЭС в Эд-Дабаа к месту голосования в Александрии.
"С находящимися в Египте росгражданами проводится соответствующая работа по информированию об организации избирательного процесса, — подчеркнул посол. — Россиян оповещают с помощью СМИ, специализированных интернет-ресурсов и в ходе встреч в росзагранучреждениях. Помимо этого, в посольстве открыта круглосуточная телефонная линия по вопросам о выборах, активное участие в этой работе принимает и Российский центр науки и культуры".
В частности, в посольстве РФ, а также на площадках центра в Каире и Александрии оформлены «Уголки избирателя», где представлены сведения о кандидатах на пост президента России, памятки о порядке голосования за рубежом, нормативно-правовая информация и другие материалы Центризбиркома. В день голосования они будут оформлены на всех участках на территории республики.
Как отметил Кирпиченко, «соответствующая работа проводится и через египетские СМИ». «Получилось так, что в марте президентские выборы пройдут не только в России, но и в самом Египте (16-18 марта за рубежом, 26-28 внутри страны), поэтому местная пресса с большим интересом сопоставляет ход избирательных кампаний в наших странах, — сказал он. — Наши загранучреждения используют контакты с местными корреспондентами для более широкого информирования о подготовке к голосованию и дают пояснения по поводу значения предстоящих выборов в РФ».
Дипломат также сообщил, что накануне провел встречу с Махмудом Каремом — главным координатором избирательного штаба баллотирующегося на выборах действующего президента АРЕ Абдель Фаттаха ас-Сиси. «Во время беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями об избирательных кампаниях в наших странах, обсуждались особенности избирательного законодательства и правовых основ выборов, а также была отмечена символичность их совпадения по времени, — указал он. — С властями АРЕ согласованы необходимые меры по обеспечению безопасности и организации доступа граждан РФ на избирательные участки, и мы признательны египетской стороне за проявленное понимание и оказанное содействие».
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