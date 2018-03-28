Племянница Скрипаля дала первое интервью

Племянница экс‐полковника ГРУ Сергея Скрипаля дала первое интервью

"Мне не хочется, чтобы между двумя странами развивался конфликт и вот это все раздувалось. Чтобы все это происходило из-за моей семьи" — Виктория Скрипаль. Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала «Русской службе» BBC о том, как в семье Скрипалей относились к работе Сергея, как переживали обвинение в государственной измене и тюремный срок, а также Виктория Скрипаль рассказала, чего она ждет от России Великобритании после отравления ее дяди.

Виктория попросила о проявлении сочувствия к остальным членам ее семьи. По словам женщины, мать Сергея, которой сейчас 90 лет, ничего не знает об отравлении сына и внучки. Также она добавила, что хочет узнать, где именно находятся ее родственники, и в каком они состоянии.

Ранее стало известно о том, что более 150 государств считают обвинения британской стороны в причастности России к отравлению Скрипалей бездоказательными.