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Племянница Скрипаля дала первое интервью
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Племянница экс‐полковника ГРУ Сергея Скрипаля дала первое интервью 

360tv.ru 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала «Русской службе» BBC о том, как в семье Скрипалей относились к работе Сергея, как переживали обвинение в государственной измене и тюремный срок, а также Виктория Скрипаль рассказала, чего она ждет от России и Великобритании после отравления ее дяди.
"Мне не хочется, чтобы между двумя странами развивался конфликт и вот это все раздувалось. Чтобы все это происходило из-за моей семьи" — Виктория Скрипаль.
Виктория попросила о проявлении сочувствия к остальным членам ее семьи. По словам женщины, мать Сергея, которой сейчас 90 лет, ничего не знает об отравлении сына и внучки. Также она добавила, что хочет узнать, где именно находятся ее родственники, и в каком они состоянии.
Ранее стало известно о том, что более 150 государств считают обвинения британской стороны в причастности России к отравлению Скрипалей бездоказательными.
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