Песков резко ответил на нападки по делу Скрипаля

«Почему все бросились обвинять Россию? Позвольте мне провести очень грубую аналогию — хотя, на мой взгляд, грубее того, что произошло, придумать сложно. Но давайте представим: в центре Москвы происходит автоавария, в результате которой гибнет человек. Мы смотрим, что это был за автомобиль, и оказывается, что он британского производства — скажем, Range Rover. А теперь представьте, что я или представитель МИДа выступает с официальным заявлением, что в центре Москвы человека задавил автомобиль британского производства и что с большой вероятностью вина за эту аварию лежит на премьер-министре Великобритании», — заключил он.

Вместе с этим Песков добавил, что до сих пор остаётся непонятным, почему в принципе начали обвинять именно Россию.