Песков резко ответил на нападки по делу Скрипаля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ведущей RT Софико Шеварднадзе рассказал, почему обвинения в адрес российской стороны по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери являются необоснованными и нелогичными. Песков напомнил, что Скрипаль был британским шпионом и оказался в Великобритании в результате обмена. Если бы он действительно представлял угрозу или ценность России, то его никто не отпустил бы.
«Он не представлял для России никакой ценности, не имел никакого значения — вот его и отдали. Итак, это была первая мысль. Во-вторых, что касается слов Владимира Владимировича. Неужели кто-то всерьёз считает, что кто-то в России даже задумался бы о проведении столь безумной операции накануне президентских выборов и за считанные месяцы до такого важного международного события, как Чемпионат мира по футболу?» — сказал он.
При этом представитель Кремля обратил внимание, насколько поспешными были обвинения со стороны британских политиков, хотя недавно в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отметили, что подробный анализ вещества, которым отравили Скрипаля, потребует нескольких недель.
«Первые обвинения в адрес России прозвучали из уст политических деятелей — причём произошло это спустя всего пару часов после инцидента. Сразу же стали говорить о том, что Россия с «высокой вероятностью» несёт ответственность за покушение. А теперь мы слышим слова экспертов из ОЗХО о том, что даже предварительный анализ отравляющего вещества займёт около трёх недель. Противоречие налицо», — отметил он.
Вместе с этим Песков добавил, что до сих пор остаётся непонятным, почему в принципе начали обвинять именно Россию.
«Почему все бросились обвинять Россию? Позвольте мне провести очень грубую аналогию — хотя, на мой взгляд, грубее того, что произошло, придумать сложно. Но давайте представим: в центре Москвы происходит автоавария, в результате которой гибнет человек. Мы смотрим, что это был за автомобиль, и оказывается, что он британского производства — скажем, Range Rover. А теперь представьте, что я или представитель МИДа выступает с официальным заявлением, что в центре Москвы человека задавил автомобиль британского производства и что с большой вероятностью вина за эту аварию лежит на премьер-министре Великобритании», — заключил он.
Ранее стало известно, что США рассматривают возможность применения нескольких вариантов дополнительных санкций против России в связи с инцидентом вокруг отравления в Великобритании.
21 марта в МИД России предположили, что власти Британии, возможно, могли сами срежиссировать нападение в Солсбери.