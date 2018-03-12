В ООН признали телефонный код России для Крыма

"Российская нумерация, российские частоты, российский интернет. Каких бы то ни было различий нет и не осталось, это подтверждено, в том числе, документами на уровне организации в ООН. Это важное решение, которое дает основание продолжать системное развитие связи", — заявил министр.

Он отметил, что полуостров надежно связан с материковой частью России подводными кабелям.