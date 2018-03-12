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В Литве откроют пять участков для голосования на выборах президента России
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В Литве откроют пять участков для голосования на выборах президента России 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
ВИЛЬНЮС, 12 мар — РИА Новости. Пять избирательных участков в пяти городах Литвы будут открыты для участия в выборах президента России граждан РФ, постоянно проживающих или временно находящихся на территории балтийской республики, сообщается на сайте посольства России в Литве.
"Для участия в выборах граждан РФ, постоянно проживающих или временно находящихся на территории Литвы, будут открыты пять избирательных участков", — отмечает посольство.
По данным дипломатического ведомства, избирательные участки будут открыты с 08.00 до 20.00 (09.00 — 21.00 мск) в посольстве РФ в Вильнюсе, Генеральном консульстве РФ в Клайпеде, культурном центре «Драугисте» в городе Висагинас, гостинице Park Inn в Каунасе, школе «Сантарвес» в городе Шяуляй.
Посольство отмечает, что предусмотрена возможность доставки автобусом избирателей на участки в Каунас из Алитуса и Преная, в Вильнюс — из Паневежиса и Укмерге, а также Друскининкая, в Висагинас — из Игналины и Зарасая, в Клайпеду — из Паланги, Плунге, Таураге и Шилуте, в Шяуляй — из Мажейкяя и Тельшяя.
Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. По данным посольства, в Литве проживают около 10-11 тысяч граждан РФ, обладающих правом голоса. В прошлом году в голосовании на выборах в Госдуму РФ в Литве приняли участие 2077 россиян.
На пост президента России претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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