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Посол РФ в Лондоне: посольство будет работать и в уменьшенном составе
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Посол РФ в Лондоне: посольство будет работать и в уменьшенном составе 

Авторадио 14 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Высылка из Великобритании 23 российских дипломатов окажет серьезное воздействие на работу посольства, но дипмиссия продолжит свою работу и в уменьшенном составе, заявил посол России Александр Яковенко. Он отметил, что сокращение штата на 40% для такого небольшого посольства по сравнению с другими европейскими государствами, это достаточно много. Но это жизнь, и дипломаты продолжат работу. Глава МИД Сергей Лавров накануне сообщил, что Москва в ответ вышлет из России британских дипломатов и произойдет это скоро.
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