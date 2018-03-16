Посол РФ в Лондоне: посольство будет работать и в уменьшенном составе 

Высылка из Великобритании 23 российских дипломатов окажет серьезное воздействие на работу посольства, но дипмиссия продолжит свою работу и в уменьшенном составе, заявил посол России Александр Яковенко. Он отметил, что сокращение штата на 40% для такого небольшого посольства по сравнению с другими европейскими государствами, это достаточно много. Но это жизнь, и дипломаты продолжат работу. Глава МИД Сергей Лавров накануне сообщил, что Москва в ответ вышлет из России британских дипломатов и произойдет это скоро.