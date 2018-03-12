Песков назвал беспочвенными заявления о выгоде Путину высокой явки

Пескову был задан вопрос о том, не противоречат ли избирательному законодательству «настойчивые призывы» ЦИК и руководства многих предприятий к повышению явки на предстоящих выборах главы государства, а также о том, как в Кремле относятся к заявлениям, что высокая явка «играет на руку» Путину.

"Призывы и кампания ЦИК по продвижению выборов и продвижению голосования — она абсолютно легитимна, ведется в соответствии с действующим законодательством электоральным. Поэтому подобные рассуждения — они абсолютно беспочвенны. В основном, наверное, это вопрос к политологам", — сказал Песков журналистам.