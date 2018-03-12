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Песков назвал беспочвенными заявления о выгоде Путину высокой явки
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Песков назвал беспочвенными заявления о выгоде Путину высокой явки 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Рассуждения о том, что кампания ЦИК по повышению явки на выборах президента на руку Владимиру Путину, абсолютно беспочвенны, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Пескову был задан вопрос о том, не противоречат ли избирательному законодательству «настойчивые призывы» ЦИК и руководства многих предприятий к повышению явки на предстоящих выборах главы государства, а также о том, как в Кремле относятся к заявлениям, что высокая явка «играет на руку» Путину.
"Призывы и кампания ЦИК по продвижению выборов и продвижению голосования — она абсолютно легитимна, ведется в соответствии с действующим законодательством электоральным. Поэтому подобные рассуждения — они абсолютно беспочвенны. В основном, наверное, это вопрос к политологам", — сказал Песков журналистам.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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