МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил уровень осведомленности россиян о программах кандидатов на должность президента страны, участвующих в выборах 18 марта.
Респондентам был задан вопрос «Вы знакомы или не знакомы с предвыборными программами следующих кандидатов?» и предлагалось дать один ответ по каждому кандидату. В исследовании, результаты которого озвучил на пресс-конференции в понедельник гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, приводятся данные опросов с ноября прошлого года, последние данные были получены в ходе опроса в марте нынешнего года.
Как сообщил Федоров, в ноябре 40% опрошенных сообщили, что знакомы с программой Владимира Путина. Эта доля регулярно увеличивалась, отметил он: «В декабре уже 45% были знакомы, в январе — 54%, в феврале — 61%, и опрос начала марта — 68% опрошенных знакомы с предвыборной программой Владимира Путина».
"На втором месте по известности своей предвыборной программы — Владимир Жириновский… В ноябре 21% был знаком, в декабре — 25%, в январе 28%, в феврале — 38%, в марте — 50%", — рассказал Федоров.
Данные об известности программы Павла Грудинина ВЦИОМ приводит начиная с января, поскольку до этого задавался вопрос о программе Геннадия Зюганова, который, как ожидалось, станет кандидатом от КПРФ. В январе о том, что знакомы с программой Грудинина, сообщили 11% участников опроса, в феврале — 23%, а в марте — 31%, сообщил Федоров.
Что касается Ксении Собчак, то в ноябре с ее программой были знакомы 14% респондентов, в декабре — 15%, в январе — 19%, в феврале — 28%, а по итогам мартовского опроса об этом сообщили 32% опрошенных, отметил глава ВЦИОМ.
По последним данным, известность программы Григория Явлинского составляет сейчас 27%, Бориса Титова — 17%; с программой Сергея Бабурина знакомы 15% респондентов, а с программой Максима Сурайкина — 14%, показал мартовский опрос.
Также социологи спрашивали у участников опроса: «Вы поддерживаете или не поддерживаете предвыборную программу, заявления этого кандидата?». Этот вопрос задавался только тем, кто говорил, что знаком с программой того или иного идущего на выборы политика.
По данным на начало марта, 91% информированных о программе Путина ее поддерживают. Аналогичный показатель у Грудинина — 44% от числа тех, кто знаком с его программой.
Уровень поддержки программы Жириновского в начале марта составил 40%, Титова — 30%, Бабурина — 27%, Сурайкина — 24%. Программу Явлинского поддержали 22% респондентов, знакомых с ее содержанием, а программу Собчак — 15%.
ВЦИОМ проводил всероссийские ежедневные опросы в 2017-2018 годах. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Охват — не менее 80 регионов, 500 городов и поселков городского типа, а также около сотни сел.
В опросах принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Объем выборки в ходе опросов 2017 года — по 600 респондентов каждый день, в 2018 году — по 1 тысяче респондентов каждый день. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.
Статистическая погрешность для выборки объемом 1,8 тысячи человек не превышает 2,5%, для выборки объемом 3 тысячи человек — 1,8%. Опросы проводились по инициативе и за счет ВЦИОМ.
Полные данные опроса доступны на сайте: https://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2018/2018-03-12_vybory.pdf.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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