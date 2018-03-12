Явлинский назвал свою задачу как кандидата в президенты 

Кандидат в президенты России Григорий Явлинский представил проект по газификации страны. Лидер партии «Яблоко» заявил, что в ближайшие два года программа должна коснуться 90% городов и 80% сельских поселений, передает телеканал «МИР 24».
«Есть доклад, он так и называется «Газ в каждый дом». Работала над ним большая группа экспертов и специалистов. Уникальный документ, он только сейчас появился. Ради того, чтобы решить эту задачу и поставить ее в повестку дня, ради только этого уже можно было бы участвовать в президентских выборах», — подчеркнул он.
Выборы президента России пройдут 18 марта.