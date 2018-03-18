Процедура выборов президента в Российской Федерации

Законодательство о выборах президента Российской Федерации составляют Конституция РФ , Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральный закон «О выборах президента Российской Федерации», иные законодательные акты.

Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. Одно и то же лицо не может занимать должность президента России более двух сроков подряд.

Не имеет права быть избранным президентом Российской Федерации гражданин РФ, имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

Не имеет права быть избранным президентом России гражданин Российской Федерации: осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление; осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, судимость которого снята или погашена, до истечения10 лет со дня снятия или погашения судимости; осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления, судимость которого снята или погашена, до истечения 15 лет со дня снятия или погашения судимости; осужденный за совершение преступления экстремистской направленности, предусмотренного Уголовным кодексом РФ и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление; подвергнутый административному наказанию за пропаганду экстремизма, производство и распространение экстремистских материалов, если голосование на выборах президента Российской Федерации состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию; в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», если указанные нарушения либо действия совершены в период, не превышающий шести лет до дня голосования.

Выборы президента Российской Федерации проводятся по единому федеральному избирательному округу, включающему в себя всю территорию Российской Федерации.

Право избирать президента имеет гражданин Российской Федерации, достигшие на день голосования 18 лет.

Гражданин России, проживающий или находящийся в период подготовки и проведения выборов президента РФ за пределами территории России, обладает равными с иными гражданами Российской Федерации правами на выборах президента РФ.

Не имеет права избирать президента Российской Федерации и быть избранным президентом Российской Федерации, участвовать в иных избирательных действиях гражданин Российской Федерации, признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда.

В соответствии с Конституцией, выборы президента России назначает Совет Федерации . Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Днем голосования на выборах президента РФ является второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих общих выборах президента России и в котором шесть лет тому назад был избран президент Российской Федерации. Если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы президента, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, или это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днем, выборы назначаются на следующее воскресенье. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

Подготовку и проведение выборов президента Российской Федерации осуществляют: Центральная избирательная комиссия РФ ; избирательные комиссии субъектов РФ; территориальные избирательные комиссии; участковые избирательные комиссии.

Кандидаты на должность президента Российской Федерации могут быть выдвинуты политическими партиями, имеющими право в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года «О политических партиях» принимать участие в выборах, в том числе выдвигать кандидатов, а также в порядке самовыдвижения.

Каждый гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, после официального опубликования решения о назначении выборов президента Российской Федерации вправе выдвинуть свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом. Избиратель может входить только в одну группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата.

Выдвижение кандидата политической партией производится после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов президента России. Политическая партия вправе выдвинуть только одного кандидата. Политическая партия не вправе выдвигать кандидатом гражданина Российской Федерации, являющегося членом иной политической партии.

Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект Российской Федерации должно приходиться не более 7500 подписей избирателей, место жительства которых находится на территории данного субъекта Российской Федерации. Если сбор подписей избирателей осуществляется среди избирателей, постоянно проживающих за пределами территории Российской Федерации, общее количество этих подписей не может быть более 7500 подписей.

Политическая партия обязана собрать в поддержку выдвинутого ею кандидата не менее 100 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект Российской Федерации должно приходиться не более 2500 подписей избирателей, место жительства которых находится на территории данного субъекта Российской Федерации. Если сбор подписей избирателей осуществляется среди избирателей, постоянно проживающих за пределами территории Российской Федерации, общее количество этих подписей не может быть более 2500 подписей.

Регистрация кандидата, выдвинутого политической партией, федеральный список кандидатов которой на основании официально опубликованных результатов ближайших предыдущих выборов депутатов Государственной Думы допущен к распределению депутатских мандатов, может осуществляться на основании решения политической партии о выдвижении кандидата без сбора подписей избирателей.

Без сбора подписей избирателей осуществляется также регистрация кандидата, выдвинутого политической партией, списки кандидатов которой были допущены к распределению депутатских мандатов в действующих на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов президента РФ законодательных (представительных) органах государственной власти не менее чем в одной трети субъектов Российской Федерации.

Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов может осуществляться по месту учебы, жительства и в других местах, где сбор подписей и проведение предвыборной агитации не запрещены федеральными законами.

Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных кандидатов, но только один раз в поддержку выдвижения одного и того же кандидата.

Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления организаций всех форм собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей избирателей не допускается.

Центральная избирательная комиссия РФ не позднее чем через 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов обязана принять решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в его регистрации.

Кандидат вправе в любое время, но не позднее чем за пять дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств — не позднее чем за один день до дня голосования снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в Центральную избирательную комиссию РФ. Указанное заявление не подлежит отзыву. Если кандидат был зарегистрирован, то на основании полученного заявления ЦИК РФ не позднее чем в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования — в течение суток принимает решение об аннулировании регистрации подавшего заявление кандидата.

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов президента России, осуществляется за счет средств федерального бюджета. Кандидаты также обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирования своей избирательной кампании.

Избирательные фонды кандидатов могут формироваться только за счет следующих денежных средств:

— собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут превышать 10% от предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда кандидата, а для кандидатов, по которым назначено повторное голосование, — 15%;

— средств, которые выделены кандидату выдвинувшей его политической партией и которые в совокупности не могут превышать 50% от предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда кандидата, установленной в соответствии с настоящим Федеральным законом;

— добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в размере, не превышающем соответственно 1,5% и 7% от предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда кандидата.

Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда не может превышать 400 миллионов рублей.

Предельная сумма всех расходов кандидата, по которому назначено повторное голосование, не может превышать 500 миллионов рублей.

Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному времени. Если на территории избирательного участка расположено место жительства избирателей, рабочее время которых совпадает со временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или вахтовым методом), по решению избирательной комиссии субъекта РФ начало голосования на этом избирательном участке может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа.

О дне, времени и месте голосования территориальные и участковые избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 30-10 дней до дня голосования через средства массовой информации или иным способом.

Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосовании избирателям, которые имеют право быть внесенными или внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования.

Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.

Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательный бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого сделан выбор.

Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других избирателей не допускается.

Если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня совершил ошибку, он вправе обратиться к члену избирательной комиссии, выдавшему избирательный бюллетень, с просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень взамен испорченного.

Заполненный избирательный бюллетень избиратель опускает в опечатанный (опломбированный) ящик для голосования либо в техническое средство подсчета голосов при его использовании.

Избранным считается зарегистрированный кандидат, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Число избирателей, принявших участие в голосовании, определяется по числу избирательных бюллетеней установленной формы, обнаруженных в ящиках для голосования.

Если в избирательный бюллетень было включено более двух зарегистрированных кандидатов и ни один из них по результатам общих выборов не был избран на должность президента Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия назначает повторное голосование на выборах президента РФ по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей. Повторное голосование проводится через 21 день со дня голосования на общих выборах.

Если до проведения повторного голосования один из зарегистрированных кандидатов, по которому должно проводиться повторное голосование, снял свою кандидатуру или выбыл по иным обстоятельствам, его место по решению ЦИК РФ передается следующему по числу полученных голосов зарегистрированному кандидату после кандидатур, по которым первоначально было назначено повторное голосование.

По итогам повторного голосования избранным на должность президента Российской Федерации считается зарегистрированный кандидат, получивший при голосовании большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к числу голосов избирателей, поданных за другого зарегистрированного кандидата.

Повторное голосование может проводиться по одной кандидатуре в случае, если после выбытия зарегистрированных кандидатов останется только один зарегистрированный кандидат. При этом зарегистрированный кандидат считается избранным на должность президента Российской Федерации, если он получил не менее 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Если выборы президента признаны несостоявшимися или недействительными, либо если на день проведения повторного голосования оба зарегистрированных кандидата, по которым назначено повторное голосование, сняли свои кандидатуры или выбыли по иным обстоятельствам, либо если при повторном голосовании ни один зарегистрированный кандидат не был избран на должность президента РФ, Совет Федерации назначает повторные выборы президента.

Голосование на повторных выборах президента проводится не позднее чем через четыре месяца со дня голосования на первоначальных выборах либо не позднее чем через четыре месяца со дня признания выборов несостоявшимися или недействительными.

При проведении повторных выборов президента РФ кандидатами не могут быть вновь выдвинуты те кандидаты, действия (бездействие) которых послужили (послужило) основанием для признания общих выборов или выборов при повторном голосовании недействительными.

Избранный президент Российской Федерации вступает в должность по истечении шести лет со дня вступления в должность президента РФ, избранного на предыдущих выборах, а при проведении досрочных выборов, а также в случае, если ко дню истечения шести лет со дня вступления в должность президента, избранного на предыдущих выборах, назначены повторные выборы, — на тридцатый день со дня официального опубликования ЦИК общих результатов выборов.

При вступлении в должность президент Российской Федерации в торжественной обстановке приносит народу присягу.

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