Правопорядок и безопасность граждан в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации обеспечены в полном объеме

18 марта для обеспечения правопорядка на избирательных участках было задействовано около 275 тысяч сотрудников органов внутренних дел, 81,5 тысяч военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также 21 тысяча работников частных охранных организаций, 46,7 тысяч представителей народных дружин и общественных формирований, 7,4 тысяч казаков.

В результате мер, принятых правоохранительными органами во взаимодействии с органами власти и избирательными комиссиями, серьезных нарушений общественного порядка не допущено.

За прошедшие сутки в стране зафиксировано снижение числа совершенных преступлений, дорожно-транспортных происшествий, административных правонарушений.