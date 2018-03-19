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Правопорядок и безопасность граждан в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации обеспечены в полном объеме
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Правопорядок и безопасность граждан в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации обеспечены в полном объеме 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Министерством внутренних дел Российской Федерации совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации полностью реализован комплекс организационных и практических мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.
18 марта для обеспечения правопорядка на избирательных участках было задействовано около 275 тысяч сотрудников органов внутренних дел, 81,5 тысяч военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также 21 тысяча работников частных охранных организаций, 46,7 тысяч представителей народных дружин и общественных формирований, 7,4 тысяч казаков.
В результате мер, принятых правоохранительными органами во взаимодействии с органами власти и избирательными комиссиями, серьезных нарушений общественного порядка не допущено.
За прошедшие сутки в стране зафиксировано снижение числа совершенных преступлений, дорожно-транспортных происшествий, административных правонарушений.
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