Ещё
На авиабазе Хмеймим прошли досрочные выборы президента России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На авиабазе Хмеймим прошли досрочные выборы президента России 

ТК «Звезда» 20 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Российский воинский контингент в Сирийской Арабской Республике принял участие в досрочных выборах Президента Российской Федерации.
Досрочное голосование проводилось с целью реализации конституционного права избирателей — военнослужащих и гражданского персонала, которые выполняют задачи в составе российской группировки войск (сил) в Сирии.
Голосование в Сирии проведено в пятницу, поскольку этот день является выходным днем в стране. Избирательный участок был открыт на авиабазе Хмеймим.
Выборы Президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путем равного и прямого всеобщего тайного голосования. До участия в выборах допущены восемь кандидатов.
ТК «Звезда»: последние новости
Российское посольство в США расценило твит Науэрт как вмешательство во внутренние дела РФ Порошенко припасет девять грамм свинца на случай войны с Россией В ООН сорвали российское выступление о нарушении Украиной прав крымчан
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии250
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля709
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»52
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского32
Россия бьется со смертельно опасным противником402
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение